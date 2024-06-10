Suudilerden, Everton'a dev teklif!

Newcastle United'ın ardından bir Premier Lig kulübü daha Suudi Arabistanlı yatırıcımlar tarafından satın alınmak üzere...



475 MİLYON EUROLUK TEKLİF



BBC'de yer alan habere göre; aralarında Suudi kraliyet ailesinin bir üyesinin de bulunduğu uluslararası yatırımcılardan oluşan konsorsiyum, Premier Lig ekibi Everton'ı satın almak için harekete geçti.



Haberde bu konsorsiyum'un İngiliz ekibini satın almak için ihaleye dahil oldu ve yaklaşık 475 milyon euroluk bir teklif yaptı.



"ŞİMDİ BEKLEME ZAMANI"



Konuyla ilgili açıklama yapan konsorsiyum, "Teklifimizi yaptık, şimdi kulübe gelecek diğer teklifler için bekleme zamanı." ifadeleri kullanıldı.



Premier Lig'de daha önce Newcastle United da Suudi yatırımcılar tarafından satın alınmıştı.





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