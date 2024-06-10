Suudilerden, Everton'a dev teklif!

Aralarında Suudi kraliyet ailesinin bir üyesinin de yer aldığı uluslararası yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyum, Premier Lig ekibi Everton'ı satın almak için dev bir teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Suudilerden, Everton'a dev teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 17:20
Son güncelleme 10 Haziran 2024 17:42
Newcastle United'ın ardından bir Premier Lig kulübü daha Suudi Arabistanlı yatırıcımlar tarafından satın alınmak üzere...

475 MİLYON EUROLUK TEKLİF

BBC'de yer alan habere göre; aralarında Suudi kraliyet ailesinin bir üyesinin de bulunduğu uluslararası yatırımcılardan oluşan konsorsiyum, Premier Lig ekibi Everton'ı satın almak için harekete geçti.

Haberde bu konsorsiyum'un İngiliz ekibini satın almak için ihaleye dahil oldu ve yaklaşık 475 milyon euroluk bir teklif yaptı.

"ŞİMDİ BEKLEME ZAMANI"

Konuyla ilgili açıklama yapan konsorsiyum, "Teklifimizi yaptık, şimdi kulübe gelecek diğer teklifler için bekleme zamanı." ifadeleri kullanıldı.

Premier Lig'de daha önce Newcastle United da Suudi yatırımcılar tarafından satın alınmıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery