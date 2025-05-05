Suns'ta yeni koç adayları olarak Borrego ve Joerger öne çıktı

The Stein Line'dan gelen bilgilere göre, Phoenix Suns'ın aday listesinde New Orleans Pelicans asistanı James Borrego ve Milwaukee Bucks asistanı Dave Joerger da bulunuyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Suns'ta yeni koç adayları olarak Borrego ve Joerger öne çıktı
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05 Mayıs 2025 13:34
Phoenix Suns'ın, Mike Budenholzer'ın ayrılığı sonrası yeni başantrenör arayışında genç ve dinamik bir isme yönelmesi bekleniyor. Ancak kulüp, tecrübeli isimleri de dışlamıyor.

The Stein Line'dan gelen bilgilere göre, Suns'ın aday listesinde New Orleans Pelicans asistanı James Borrego ve Milwaukee Bucks asistanı Dave Joerger da bulunuyor.

Borrego, 2018-2022 yılları arasında Charlotte Hornets'ta başantrenörlük yapmıştı. Ayrıca 2015 yılında Orlando Magic'in geçici başantrenörlüğünü üstlenmişti.

Joerger ise Memphis Grizzlies'i (2013–2016) ve Sacramento Kings'i (2016–2019) çalıştırmıştı. Her iki isim de Suns'ın yeniden yapılanma sürecinde deneyim katkısı sunabilecek profiller olarak görülüyor.

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