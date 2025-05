Phoenix Suns'ın, Mike Budenholzer'ın ayrılığı sonrası yeni başantrenör arayışında genç ve dinamik bir isme yönelmesi bekleniyor. Ancak kulüp, tecrübeli isimleri de dışlamıyor.



The Stein Line'dan gelen bilgilere göre, Suns'ın aday listesinde New Orleans Pelicans asistanı James Borrego ve Milwaukee Bucks asistanı Dave Joerger da bulunuyor.



Borrego, 2018-2022 yılları arasında Charlotte Hornets'ta başantrenörlük yapmıştı. Ayrıca 2015 yılında Orlando Magic'in geçici başantrenörlüğünü üstlenmişti.



Joerger ise Memphis Grizzlies'i (2013–2016) ve Sacramento Kings'i (2016–2019) çalıştırmıştı. Her iki isim de Suns'ın yeniden yapılanma sürecinde deneyim katkısı sunabilecek profiller olarak görülüyor.