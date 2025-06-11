Filenin Efeleri, VNL 2025'e mağlubiyetle başladı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

calendar 11 Haziran 2025 18:18 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 18:33
Filenin Efeleri, VNL 2025'e mağlubiyetle başladı
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi.

Çin'in Şian şehrindeki ilk hafta maçlarına mağlubiyetle başlayan Türkiye, ikinci karşılaşmasını 13 Haziran Cuma günü Hollanda ile oynayacak.

Salon: Qujiang Spor Kompleksi


Hakemler: Szabo Alexi Paul Catalin (Romanya), Kang Joo-Hee (Güney Kore)

Sırbistan: Ivovic, Jovovic, Nedeljkovic, Nemanja Masulovic, Luburic, Veljko Masulovic (Ristic, Nikolic, Brboric, Pestic)

Türkiye: Vahit Emre Savaş, Ramazan Efe Mandıracı, Murat Yenipazar, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Ahmet Tümer, Yiğit Gülmezoğlu, Efe Bayram)

Setler: 12-25, 25-22, 25-23, 25-23


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