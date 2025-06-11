Premier Lig ekiplerinden Brighton, Olympiakos'un genç yıldızı Charalampos Kostoulas'ı transfer etmek için tüm şartlarını zorluyor.



The Atlethic'in haberine göre Brighton, son olarak Yunan ekibine 18 yaşındaki yıldız adayı için 40 milyon Euro teklifte bulundu. Haberde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.



OYUNCUNUN KARİYERİ



Genç yıldız adayı, 2023-24 sezonunda Olympiakos'un UEFA Gençlik Ligi'ni kazanmasında büyük pay sahibi oldu; 8 maçta 5 gol attı. Aynı zamanda bu sezon A takımda da düzenli forma giydi ve Yunan Ligi ile Avrupa Ligi'nde toplamda 30 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.