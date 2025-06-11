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Brighton'dan Olympiakoslu genç yıldıza 40 milyon euro!

Brighton, Olympiakos forması giyen 18 yaşındaki Yunan santrafor Charalampos Kostoulas için 40 milyon Euro teklif yaptı.

calendar 11 Haziran 2025 00:29 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 00:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Brighton'dan Olympiakoslu genç yıldıza 40 milyon euro!
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Premier Lig ekiplerinden Brighton, Olympiakos'un genç yıldızı Charalampos Kostoulas'ı transfer etmek için tüm şartlarını zorluyor.

The Atlethic'in haberine göre Brighton, son olarak Yunan ekibine 18 yaşındaki yıldız adayı için 40 milyon Euro teklifte bulundu. Haberde görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

OYUNCUNUN KARİYERİ

Genç yıldız adayı, 2023-24 sezonunda Olympiakos'un UEFA Gençlik Ligi'ni kazanmasında büyük pay sahibi oldu; 8 maçta 5 gol attı. Aynı zamanda bu sezon A takımda da düzenli forma giydi ve Yunan Ligi ile Avrupa Ligi'nde toplamda 30 maçta 7 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

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