James Maddison'un Mertens paylaşımları devam ediyor!

Tottenham'ın yıldızı James Maddison, sosyal medya paylaşımlarında Dries Mertens formalı fotoğraf paylaştı.

calendar 11 Haziran 2025 13:57 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 14:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
James Maddison'un Mertens paylaşımları devam ediyor!
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Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen ve bu sezon UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan James Maddison'ın Galatasaray formalı paylaşımları sürüyor.

"NE OYUNCU AMA"

Maddison, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Dries Mertens'in Galatasaray formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Mertens ne oyuncu ama" paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım;



İngiliz oyuncu, geçtiğimiz günlerde de sırtına Galatasaray formasını geçirerek Dries Mertens'in forması ile bir video sosyal medyadan video paylaşmıştı.

PERFORMANSI

42 milyon euro piyasa değerine sahip olan 28 yaşındaki İngiliz on numara, bu sezon Tottenham'da 45 maça çıktı. Yıldız futbolcu, bu müsabakalarda 12 gol attı ve 11 asist üretti.


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