Hull City, Jakirovic'i açıkladı!

Kayserispor'dan ayrılan teknik direktör Sergej Jakirovic, Hull City'nin başına geçti.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini açıkladı.
İngiliz temsilcisi, 48 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic'in açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Bosnalı teknik adamla güvendiğini söyledi ve, "Onun, bize getireceği futbola inanıyoruz ve daha da önemlisi, kariyeri boyunca kazanan biri olduğunu kanıtlamış bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Mustafa Yokeş, Jared Dublin ve Martin Hodge ile birlikte yürütülen kapsamlı ve titiz bir işe alım sürecinin ardından, Sergej'in imzası için çok mutluyuz.
Kariyeri boyunca kendisini bir kazanan olarak kanıtladı. Sergej'in MKM Stadyumu'na getireceği futbola inanıyoruz ve bu bizim için önemli.
Kulübüm için kurduğum hayal, göreve başladığım ilk günden bu yana hiç değişmedi. 2025/26 Championship sezonunu aile olarak dört gözle beklerken, Sergej'e inanıyorum."
KAYSERİSPOR PERFORMANSI
Kayserispor'un başında 17 maça çıkan Sergej Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktörlük görevine Sergej Jakirovic'in getirildiğini açıkladı.
İngiliz temsilcisi, 48 yaşındaki teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ACUN ILICALI'NIN AÇIKLAMASI
Acun Ilıcalı, Sergej Jakirovic'in açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, Bosnalı teknik adamla güvendiğini söyledi ve, "Onun, bize getireceği futbola inanıyoruz ve daha da önemlisi, kariyeri boyunca kazanan biri olduğunu kanıtlamış bir teknik direktör." ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması şu şekilde:
"Mustafa Yokeş, Jared Dublin ve Martin Hodge ile birlikte yürütülen kapsamlı ve titiz bir işe alım sürecinin ardından, Sergej'in imzası için çok mutluyuz.
Kariyeri boyunca kendisini bir kazanan olarak kanıtladı. Sergej'in MKM Stadyumu'na getireceği futbola inanıyoruz ve bu bizim için önemli.
Kulübüm için kurduğum hayal, göreve başladığım ilk günden bu yana hiç değişmedi. 2025/26 Championship sezonunu aile olarak dört gözle beklerken, Sergej'e inanıyorum."
KAYSERİSPOR PERFORMANSI
Kayserispor'un başında 17 maça çıkan Sergej Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
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