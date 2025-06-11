Jean Onana için belirsizlik!

Genoa, Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana için henüz kesin kararını vermedi.

calendar 11 Haziran 2025 15:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jean Onana için belirsizlik!
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Beşiktaş'tan devre arasında Genoa'ya kiralanan Jean Onana'nın geleceğindeki belirsizlik devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Genoa, henüz 25 yaşındaki futbolcunun opsiyonunu kullanıp kullanmayacağına yönelik kararını vermedi.

Onana'nın Genoa'da fazla forma şansı bulamadığı ancak İtalyan ekibinin Kamerunlu futbolcunun 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu alıp almayacağını değerlendirdiği kaydedildi.

9 MAÇTA OYNADI

Jean Onana, Beşiktaş'tan Genoa'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 9 maçta forma şansı buldu.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösterilen Jean Onana'nın Beşiktaş ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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