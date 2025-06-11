Altınordu Başkanı Özkan: 'Bütün çocuklar mutlu olsun'

Futbolcu yetiştirme konusunda öncü olan İzmir temsilcisi Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, "Bu toprakların çocukları ile olmaya devam edeceğim" mesajı verdi.



Çocukluğuna duyduğu özlem nedeniyle sürekli çocuklarla beraber olduğunu dile getiren Başkan Özkan, "Bütün çocuklar mutlu olsunlar istiyorum. Bütün çocuklar benim çocukluğum gibi çocukluk yaşasınlar istiyorum. Bu toprakların çocukları ile 18 yılımı geride bıraktım. Düşündüklerimizin yarısını yapabildik, yarısını yapamadık" dedi.



"Onlar da benim yaşadığım mutlu çocukluk anıları biriktirmeliler" diyen Seyit Mehmet Özkan şöyle konuştu, "Hiç olmazsa sevgili ülkemde futbolda yetiştiricilik kavramına rol model olma görevimizi yapabildik. 85 milyon nüfus, 35 milyon genç... Mutlaka bir gün bu topraklar aynen Brezilya, Arjantin, Hırvatistan, Hollanda gibi sürdürülebilir sistemli bir futbolcu yetiştiren konuma gelecektir. Çünkü biliyorum ki; hazıra dağ dayanmaz. Ben sevgili ülkemin çocuklarıyla, 'Bu Toprakların Çocukları' ile olmaya devam edeceğim. Onların mutlu zamanlar yaşamalarına katkı vereceğim." dedi ve sözlerini tamamladı.



