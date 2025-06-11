Roma'daki kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray'a geri dönmeye hazırlanan Victor Nelsson'un talipleri artıyor.
HELLAS VERONA DEVREDE
Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya'dan Hellas Verona, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Nelsson için daha önce de Como'nun adı gündeme gelmişti.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'dan kiralık gittiği Roma'da istediğini bulamayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan ekibinde sadece 5 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
HELLAS VERONA DEVREDE
Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya'dan Hellas Verona, Danimarkalı savunma oyuncusu ile ilgileniyor.
Verona'nın Nelsson'u Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Nelsson için daha önce de Como'nun adı gündeme gelmişti.
GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ
Galatasaray'dan kiralık gittiği Roma'da istediğini bulamayan 26 yaşındaki savunma oyuncusu, İtalyan ekibinde sadece 5 maçta süre buldu.
Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Nelsson'un Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<