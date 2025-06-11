Kings, Darius Garland'ı gündemine aldı

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland, Sacramento Kings'in yaz dönemindeki bir numaralı hedeflerinden biri haline geldi.

calendar 11 Haziran 2025 13:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Kings, Darius Garland'ı gündemine aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland, Sacramento Kings'in yaz dönemindeki bir numaralı hedeflerinden biri haline geldi.

Kaynaklara göre, Kings yönetimi uzun vadeli çözüm olarak Garland'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kings, sezon ortasında De'Aaron Fox'u takas etmiş ve başantrenör Mike Brown'la yollarını ayırmıştı. Yeni başantrenör Doug Christie önderliğinde kadroyu yeniden yapılandırmak isteyen Sacramento, daha önce Trae Young için Atlanta Hawks ile görüşmüş, ancak görüşmeler ilerlememişti.


Bu gelişmenin ardından Garland'a yönelen Kings, yıldız guard için takas opsiyonlarını değerlendiriyor.

Cleveland cephesinde ise Garland takasına artık daha açık bir yaklaşım söz konusu. ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre Cavaliers, maaş bütçesi üzerindeki baskılar nedeniyle Garland'ı takasa açabilir. Takım şu anda lüks vergisi sınırının yaklaşık 15 milyon dolar üzerinde bulunuyor.

Donovan Mitchell ve Evan Mobley'in takas dışı kalacağı kesin olarak belirtilirken, Garland ve Jarrett Allen'ın doğru teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi.

Garland, beş yıllık 197 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılına girecek. 2024-25 sezonunda 20.6 sayı, 6.7 asist ortalamaları yakalarken üçlük yüzdesi %40.1 oldu.

Cleveland Cavaliers, normal sezonu 64 galibiyet – 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. Ancak playoffların ikinci turunda Indiana Pacers'a 4-1'lik seriyle elenerek sezonu noktaladı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.