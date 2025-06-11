Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyun kurucusu Darius Garland, Sacramento Kings'in yaz dönemindeki bir numaralı hedeflerinden biri haline geldi.Kaynaklara göre, Kings yönetimi uzun vadeli çözüm olarak Garland'ı kadrosuna katmak istiyor.Kings, sezon ortasında De'Aaron Fox'u takas etmiş ve başantrenör Mike Brown'la yollarını ayırmıştı. Yeni başantrenör Doug Christie önderliğinde kadroyu yeniden yapılandırmak isteyen Sacramento, daha önce Trae Young için Atlanta Hawks ile görüşmüş, ancak görüşmeler ilerlememişti.Bu gelişmenin ardından Garland'a yönelen Kings, yıldız guard için takas opsiyonlarını değerlendiriyor.Cleveland cephesinde ise Garland takasına artık daha açık bir yaklaşım söz konusu. ESPN'den Brian Windhorst'un haberine göre Cavaliers, maaş bütçesi üzerindeki baskılar nedeniyle Garland'ı takasa açabilir. Takım şu anda lüks vergisi sınırının yaklaşık 15 milyon dolar üzerinde bulunuyor.Donovan Mitchell ve Evan Mobley'in takas dışı kalacağı kesin olarak belirtilirken, Garland ve Jarrett Allen'ın doğru teklif gelmesi halinde takımdan ayrılabileceği bildirildi.Garland, beş yıllık 197 milyon dolarlık sözleşmesinin üçüncü yılına girecek. 2024-25 sezonunda 20.6 sayı, 6.7 asist ortalamaları yakalarken üçlük yüzdesi %40.1 oldu.Cleveland Cavaliers, normal sezonu 64 galibiyet – 18 mağlubiyetle Doğu Konferansı lideri olarak tamamladı. Ancak playoffların ikinci turunda Indiana Pacers'a 4-1'lik seriyle elenerek sezonu noktaladı.