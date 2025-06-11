İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, altyapısından yetişen Theo Hernandez ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.



Calciomercato'nun haberine göre, Atletico futbolcu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Milan ile bonservis görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Haberde Milan'ın 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli beklediği ancak Atletico Madrid'in 17 milyon Euro ve Molina'yı takas olarak teklif sunduğu aktarıldı.



AL HILAL'İ REDDETTİ



27 yaşındaki Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kendisine yaptığı yıllık 18 milyon Euro'luk sözleşme teklifini reddetmişti.



PERFORMANSI



Bu sezon 49 maçta forma giyen Fransız yıldız, 5 gol, 6 asist kaydetti.