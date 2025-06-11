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0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
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Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
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10 Haziran
Bolivya-Şili
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11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
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Atletico Madrid, Theo Hernandez ile anlaştı!

Atletico Madrid, Milan forması giyen 27 yaşındaki Fransız sol bek Theo Hernandez ile kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı. Ancak İspanyol ekibi, bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

calendar 11 Haziran 2025 02:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid, Theo Hernandez ile anlaştı!
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İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, altyapısından yetişen Theo Hernandez ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı.

Calciomercato'nun haberine göre, Atletico futbolcu tarafıyla her konuda anlaşmaya vardı. Ancak Milan ile bonservis görüşmelerine devam ettiği belirtildi. Haberde Milan'ın 30 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli beklediği ancak Atletico Madrid'in 17 milyon Euro ve Molina'yı takas olarak teklif sunduğu aktarıldı.

AL HILAL'İ REDDETTİ

27 yaşındaki Fransız yıldız, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in kendisine yaptığı yıllık 18 milyon Euro'luk sözleşme teklifini reddetmişti.

PERFORMANSI

Bu sezon 49 maçta forma giyen Fransız yıldız, 5 gol, 6 asist kaydetti.

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