Beşiktaş'tan Osayi-Samuel açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bright Osayi-Samuel için yapılan transfer görüşmeleriyle ilgili konuştu. Adalı, oyuncunun talep ettiği 2.5 milyon Euro'yu veremeyeceklerini ancak belirlenen bütçe çerçevesinde bir anlaşma sağlanabileceğini söyledi.

calendar 11 Haziran 2025 17:35 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Osayi-Samuel açıklaması
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Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, yeni sezon çalışmaları kapsamında transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel için temaslarını yoğunlaştırmıştı.

Son olarak, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu için yürütülen görüşmeler hakkında konuştu.

"2.5 MİLYON EURO'YU VEREMEYİZ"

Adalı, Kartal Yiğit'e yaptığı açıklamada, "Osayi'nin Fenerbahçe'den istediği 2.5 milyon euro'yu biz veremeyiz. Bizim bir bütçemiz var, onu kabul ederse olabilir" ifadelerini kullandı.


Bu açıklamayla birlikte Beşiktaş'ın oyuncuya teklif ettiği rakamın Fenerbahçe'nin sunduğu şartların altında kaldığı ancak görüşmelerin tamamen sonlanmadığı anlaşıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Osayi Samuel, sarı-lacivertli takımda 178 maça çıktı. Bu süreçte 7 gol atan ve 15 asist üreten 26 yaşındaki sağ bek, Haziran sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Osayi Samuel, son dönemde sosyal medya hesaplarındaki Fenerbahçe ibarelerini kaldırmış ve bio kısmını boş bırakmıştı. 

 

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