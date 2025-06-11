Galatasaray'da Ter Stegen ihtimali!

Victor Osimhen'in bonservisini almak isteyen Galatasaray'da Nijeryalı yıldızın durumu transfer bütçesi için de belirleyici olacak.
KALE VE 10 NUMARA
Galatasaray'da Osimhen dışında transfer için öncelik verilen bölgeler ise kale ve 10 numara pozisyonları. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi iki yıldızın yerlerine onları aratmayacak kalitede oyuncular almak istiyor.
Galatasaray'ın kaleci transferi için listesindeki isimlerden biri de Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Sarı-kırmızılılar, Alman file bekçisinin Barcelona'daki durumunu da yakından takip ediyor.
BARCELONA'DAKİ DURUM
Barcelona, geçen sezon kadroya katılan ve performansıyla dikkat çeken Wojciech Szczesny ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Katalan ekibi, Espanyol'dan 24 yaşındaki file bekçisi Joan Garcia için de geri sayıma geçti.
AYRILIK İHTİMALİ
Barcelona'nın Szczesny ile yola devam etmesi ve Garcia transferini resmiyete dökmesi durumunda Marc-Andre ter Stegen, takımdan ayrılabilir.
Galatasaray, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Stegen ile doğrudan temasa geçip 33 yaşındaki file bekçisini Şampiyonlar Ligi faktörü ile kadroya katmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Stegen'in ayrılık kararı alması durumunda Barcelona'yı da uygun bir bonservisle ikna etmeye planlıyor.
BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
KALE VE 10 NUMARA
Galatasaray'da Osimhen dışında transfer için öncelik verilen bölgeler ise kale ve 10 numara pozisyonları. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera ve Dries Mertens gibi iki yıldızın yerlerine onları aratmayacak kalitede oyuncular almak istiyor.
Galatasaray'ın kaleci transferi için listesindeki isimlerden biri de Barcelona forması giyen Marc-Andre ter Stegen.
YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Sarı-kırmızılılar, Alman file bekçisinin Barcelona'daki durumunu da yakından takip ediyor.
BARCELONA'DAKİ DURUM
Barcelona, geçen sezon kadroya katılan ve performansıyla dikkat çeken Wojciech Szczesny ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor. Katalan ekibi, Espanyol'dan 24 yaşındaki file bekçisi Joan Garcia için de geri sayıma geçti.
AYRILIK İHTİMALİ
Barcelona'nın Szczesny ile yola devam etmesi ve Garcia transferini resmiyete dökmesi durumunda Marc-Andre ter Stegen, takımdan ayrılabilir.
Galatasaray, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda Stegen ile doğrudan temasa geçip 33 yaşındaki file bekçisini Şampiyonlar Ligi faktörü ile kadroya katmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, Stegen'in ayrılık kararı alması durumunda Barcelona'yı da uygun bir bonservisle ikna etmeye planlıyor.
BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Marc-Andre ter Stegen'in Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
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