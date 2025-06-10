Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 16:50 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 16:50

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman?

YKS sınav yerlerinin açıklanacağı tarihe yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. Üniversite adayları üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS'nin giriş belgeleri için ÖSYM sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Adayların sınav günü YKS sınav giriş belgelerini yanında bulundurması gerekiyor. Peki, YKS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM YKS sınav yerlerini ne zaman ilan edecek?

YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2025 YKS ne zaman?
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) kısa süre kala adaylar sınav yerleri bilgisini sorgulamaya başladı. ÖSYM,  Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS), 21-22 Haziran 2025'te yapılacağını bildirmişti. Son hazırlıklarını yapan öğrenciler, sınav yerlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak YKS sınav giriş belgesiyle öğrenebilecek.
 
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Geçmiş ÖSYM uygulamalarına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce adayların erişimine açılıyor. 4,5 gün süren Kurban Bayramı ardından devlet kurumları faaliyetlerine geri döndü.

ÖSYM'nin 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak YKS için sınav merkezlerini Haziran ayının ilk veya ikinci haftasında ilan etmesi bekleniyor.

ÖSYM KILAVUZUNA GÖRE SINAV YERLERİNİN AÇIKLANACAĞI TARİH

ÖSYM yetkilileri tarafından yayımlanan kılavuzda; "Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.  Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.  " ifadelerine yer verilmişti. Bu ifadeyle YKS sınav yerlerinin 11 Haziran'da duyurulması bekleniyor.

YKS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak görüntüleyebilir ve yazdırabilirler.

YKS sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava katılacağı okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası bilgileri yer alıyor. Ayrıca adayın fotoğrafı ve sınav kuralları da belgede bulunuyor. Adayların her oturum için ayrı ayrı sınav giriş belgesi bulundurmaları gerekiyor.

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