Orlando Magic yönetimi, kadrosunu bir üst seviyeye taşımak amacıyla önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.The Kevin O'Connor Show'da konuşan NBA muhabiri Chris Mannix'e göre Magic, guard Cole Anthony, forvet Jonathan Isaac ve birinci tur draft hakkını içeren bir paketi takasta kullanmaya istekli.25 yaşındaki Cole Anthony, geride kalan sezonda 67 maça çıktı ve maç başına 9.4 sayı, 3 ribaund, 2.9 asist ortalamaları yakaladı. Şut yüzdesi %42.4, üçlük yüzdesi ise %35.3 olarak gerçekleşti. Anthony'nin üç yıllık 39 milyon dolarlık sözleşmesinde iki yılı daha bulunuyor. Son yıl için ise kulüp opsiyonu geçerli.27 yaşındaki Jonathan Isaac ise 71 maçta forma giydi, ancak sezonun son bölümünü sol kasık tendonundaki yırtık nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası kapattı. Sezon ortalamaları 5.4 sayı, 4.4 ribaund ve 1.1 blok olarak kaydedildi. Isaac, bu yaz başlayacak dört yıllık 59 milyon dolarlık yeni sözleşmesinin ilk yılına girmek üzere.Magic, 2024-25 sezonunu 41 galibiyet – 41 mağlubiyet ile tamamlayarak Güneydoğu Grubu şampiyonu oldu ve üst üste ikinci kez playoff'a kalmayı başardı. Ancak Boston Celtics karşısında ilk turda yalnızca bir maç kazanarak elendi.