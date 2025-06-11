Paredes, Boca Juniors'a geri dönmeye çok yakın!

Leandro Paredes, Boca Juniors'a dönmeye hazırlanıyor; Arjantinli yıldızın Gasperini'nin planlarında yer almaması transferi hızlandırdı.

calendar 11 Haziran 2025 11:12 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 11:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paredes, Boca Juniors'a geri dönmeye çok yakın!
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Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes, eski takımı Boca Juniors'a geri dönmeye hazırlanıyor.

İtalyan teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin gelecek planlarında merkez bir rol oynamayan Paredes'in, ülkesine dönme isteği transferin önünü açtı.

Calcio Mercato'ya göre, taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Boca formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Paredes, Avrupa'da uzun yıllar Roma, PSG ve Juventus gibi kulüplerde forma giymişti.


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