Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Gedson Ferandes için talipler artmaya devam ediyor. Rusya Premier Ligi ekiplerinden Spartak Moskova ve Zenit, Portekizli oyuncuyu transfer etmek için girişimlerini devam ettiriyor.
Rus ekiplerinin, Gedson Fernandes için Beşiktaş'a yaptıkları teklif 25 milyon euro düzeyine çıktığı ifade edildi.
SOLSKJAER'IN GÖZDESİ!
Siyah-beyazlı yönetim, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in favori oyuncuları arasında yer alan Gedson Fernandes ile yolları ayırmayı düşünmüyor. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Benfica'dan bulunan yüzde 50 bonservis haklarını almadan Gedson'un yollanmayacağını belirtmişti.
TRANSFER OLMASINI İSTİYOR!
Yakın zamanda Benfica'nın Gedson ve menajerine transfer için baskı yaptığı iddia edildi. Gedson Fernandes'in Rusya veya farklı bir lige transfer olması halinde bonservis bedelinin yarısını alacak olan Benfica, bu konu hakkında devreye girdiği ifade edildi.
Rus ekiplerinin, Gedson Fernandes için Beşiktaş'a yaptıkları teklif 25 milyon euro düzeyine çıktığı ifade edildi.
SOLSKJAER'IN GÖZDESİ!
Siyah-beyazlı yönetim, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in favori oyuncuları arasında yer alan Gedson Fernandes ile yolları ayırmayı düşünmüyor. Başkan Serdal Adalı geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Portekiz ekibi Benfica'dan bulunan yüzde 50 bonservis haklarını almadan Gedson'un yollanmayacağını belirtmişti.
TRANSFER OLMASINI İSTİYOR!
Yakın zamanda Benfica'nın Gedson ve menajerine transfer için baskı yaptığı iddia edildi. Gedson Fernandes'in Rusya veya farklı bir lige transfer olması halinde bonservis bedelinin yarısını alacak olan Benfica, bu konu hakkında devreye girdiği ifade edildi.
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