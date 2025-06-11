Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...
Son olarak Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Portekizli hoca Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nıun haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alındı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Deneyimli teknik adamın takımı sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada kapattı.
Son olarak Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Portekizli hoca Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nıun haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alındı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Deneyimli teknik adamın takımı sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada kapattı.
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