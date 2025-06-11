Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!

Acun Ilıcalı'nın asbaşkanlık görevinden ayrıldığı Fenerbahçe'de, son gelen bilgilere göre teknik direktör Jose Mourinho ile ise yola devam kararı alındı.

calendar 11 Haziran 2025 18:39 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 19:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Jose Mourinho kararı!
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Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son olarak Asbaşkan Acun Ilıcalı, yönetimdeki görevinden resmen ayrılmıştı. Bunun üzerine geleceği merak edilen Portekizli hoca Jose Mourinho için son karar ortaya çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nıun haberine göre; Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Jose Mourinho ile yola devam kararı alındı.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla Jose Mourinho'yu göreve getirmişti. Deneyimli teknik adamın takımı sezonu Galatasaray'ın ardından 2. sırada kapattı. 

 

 
 


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