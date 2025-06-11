Podolski'den Leroy Sane paylaşımı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların anlaşma sağladığı Leroy Sane için bir paylaşımda bulundu.

calendar 11 Haziran 2025 12:44 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 13:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Galatasaray.org
Podolski'den Leroy Sane paylaşımı!
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Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Leroy Sane ile anlaşmasına kayıtsız kalmadı.

Alman yıldız, sosyal medya hesabından Leroy Sane için paylaşımda bulundu. Paylaşımında Leroy Sane'yi etiketleyen Podolski, bu paylaşımına aslan emojisi ekledi ve "Cimbom" yazdı.

Lukas Podolski'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.








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