Podolski'den Leroy Sane paylaşımı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Lukas Podolski, sarı-kırmızılıların Leroy Sane ile anlaşmasına kayıtsız kalmadı.
Alman yıldız, sosyal medya hesabından Leroy Sane için paylaşımda bulundu. Paylaşımında Leroy Sane'yi etiketleyen Podolski, bu paylaşımına aslan emojisi ekledi ve "Cimbom" yazdı.
Lukas Podolski'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Alman yıldız, sosyal medya hesabından Leroy Sane için paylaşımda bulundu. Paylaşımında Leroy Sane'yi etiketleyen Podolski, bu paylaşımına aslan emojisi ekledi ve "Cimbom" yazdı.
Lukas Podolski'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<