Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 16:21 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 16:21

Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı yapılacak?

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. Okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, bu yılki mesleki çalışma sürecinin ayrıntılarını merak ediyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı yapılacak?

Öğretmen seminerleri ne zaman? Haziran ayı öğretmen seminerleri yüz yüze mi, online mı yapılacak?
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2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin katılacağı yaz dönemi mesleki gelişim çalışmaları için detaylar netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda görev yapan öğretmenler, haziran ayında başlayacak olan seminer sürecinde toplam beş gün boyunca çeşitli eğitim faaliyetlerine katılacak.
 
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Seminer programının kapsamı ve uygulama şekli öğretmenler tarafından merakla beklenirken, uygulamanın yüz yüze mi yoksa çevrim içi mi gerçekleştirileceği de gündemdeki yerini koruyor.

Haziran ayında yapılması planlanan mesleki gelişim seminerlerinin hangi formatta olacağı, MEB tarafından yayımlanacak resmi yazı veya genelgeyle netlik kazanacak.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 20 Haziran'da okulların kapanmasının ardından başlayacak. Belirlenen takvim doğrultusunda MEB'e bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin haziran ayı mesleki çalışmaları 23-27 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

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