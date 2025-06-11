Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Münih ayağı devam ediyor

Milli atıcılar Münih'te düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Elemelerde Mustafa İnan 7'nci sırada yer alarak dikkat çekti.

calendar 11 Haziran 2025 16:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Münih ayağı devam ediyor
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Milli atıcıların da katıldığı Havalı ve Ateşli Silahlar Dünya Kupası'nın Münih ayağı sürüyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen organizasyonun 2. günü tamamlandı.

Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisindeki sıralama atışları sonucu Şevval İlayda Tarhan 45'inci, Şimal Yılmaz 83'üncü oldu.

Yusuf Dikeç'in 47'nci sırayı aldığı erkekler 10 metre havalı tabanca elemelerinde mücadele eden diğer milli sporcular Mustafa İnan 7'nciliği, Buğra Selimzade 21'inciliği, İsmail Keleş ise 44'üncülüğü elde etti.


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