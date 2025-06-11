Al Hilal'den Arthur Masuaku'ya kanca!

Beşiktaş'la yollarını ayırmaya hazırlanan Arthur Masuaku, Al Hilal'in transfer gündemine geldi.

calendar 11 Haziran 2025 14:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Al Hilal'den Arthur Masuaku'ya kanca!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku, bu yaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından İstanbul temsilcisiyle yola devam etmeme kararı aldı.

Africafoot'un haberine göre; 31 yaşındaki futbolcu için Körfez bölgesinin önde gelen kulüplerinden Al Hilal'ın devrede olduğu belirtildi.

BONSERVİSSİZ KADROYA KATMAYI İSTİYOR

Suudi Arabistan temsilcisi, Masuaku'nun bonservissiz olarak kadroya katılma ihtimalini değerlendiriyor.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 47 maçta görev alan Demokratik Kongolu sol bek 1 gol 10 asistlik katkı sağladı.




HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.