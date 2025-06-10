Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 15:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 15:15

Emekli banka maaş promosyon kampanyaları Haziran 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Emekli promosyon kampanyalarından yararlanarak maaşlarını taşımak isteyen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, güncel kampanyalara göre hareket ediyor. Özel ve kamu bankaları promosyon tutarlarında güncelleme yaparken nakit promosyon ödemelerinin yanı sıra emeklilere özel ek avantajlar sağlanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, Denizbank gibi bankalar promosyon kampanyalarını duyurdu. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emekliler promosyondan yararlanabilecek. Peki Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte, Haziran ayı emekli banka promosyonu kampanyaları…

Emekli banka maaş promosyon kampanyaları Haziran 2025: En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?
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Emekli maaşı taşıma işlemleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı ve şubeler üzerinden gerçekleştirebiliyor. Promosyon ödemesi sona eren emekliler ise yeni kampanyaları yakından takip ediyor. Emekli banka promosyonu ödemeleri, maaş tutarına göre değişkenlik gösteriyor. Emekli aylığı 20 bin lira olan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi maaşını en düşük emekli maaşından alan emeklilere göre daha fazla promosyon ödemesi alıyor. Birçok banka promosyon ödemelerini güncelledi. Promosyon kampanyasında nakit ödemeler yoğun ilgi görüyor. Peki Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar? İşte, güncel promosyon tutarları…
 
VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
 
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU
 
Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu; SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

15 Nisan 2025 – 15 Haziran 2025 tarihleri arasında maaşını Yapı Kredi'ye yeni taşıyacak olan SGK emekli müşterilerimiz 25.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

Mevcut Emekli Kampanyamız kapsamında sunulan 20.000 TL'ye varan promosyona ek olarak, kredi kartı ile 5 ay boyunca yapacakları harcamalarda her ay 1.000 TL harcamaya ayda 1.000 TL nakit iade olmak üzere toplamda 5.000 TL nakit iade fırsatı sunulacaktır.

DENİZBANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU

12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak DenizBank'ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunulmaktadır.

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