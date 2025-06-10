Meksika - Türkiye milli maç ne zaman, bu gece mi? Meksika - Türkiye hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde ABD'de kamp yapan Ay-yıldızlılar, ikinci mücadelesinde Meksika ile karşılaşıyor. İtalyan çalıştırıcı Montella yönetiminde 23'üncü sınavına çıkacak milliler, 12 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Meksika ise Türkiye mücadelesi öncesinde hazırlık maçında İsviçre'ye 4-2 mağlup oldu. Montella maç öncesinde yaptığı basın toplantısında genç oyunculara şans vereceğinin sinyallerini verdi. ABD'yle olan saat farkı sebebiyle futbolseverler ise " Meksika - Türkiye maçı bu gece mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte, Meksika - Türkiye mücadelesinin başlangıç saati ve canlı yayınlanacağı kanal…



MEKSİKA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?



Eylül'de başlayacak FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ne hazırlıklarını sürdüren milli takım ikinci hazırlık mücadelesinde Meksika ile kozlarını paylaşacak.



Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill kasabasında yer alan Kenan Stadı'nda oynanacak mücadele 10 Haziran Salı gününü, Çarşamba gününe bağlayan gece saat 04.00'te başlayacak. Milli maç TV8 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.



DÜDÜK ÇALACAK HAKEMLER BELLİ OLDU



Karşılaşmada St. Vincent ve Grenadinler Futbol Federasyonundan hakem Moeth Gaymes düdük çalacak. Gaymes'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Denroy Barker ile ABD Futbol Federasyonundan Ryan Graves yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Kosta Rikalı Brayan Cruz olacak.



MİLLİLER 641. MAÇINA ÇIKIYOR



Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 maç oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik ve 239 yenilgi yaşadı.



Ay-yıldızlılar, 275'i deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 878 gol attı, kalesinde 913 gol gördü.



Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım, 640 karşılaşmanın 555'ini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 24'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



MONTELLA YÖNETİMİNDE 23. KARŞILAŞMA



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 23'üncü sınavını Meksika karşısında verecek.



Montella'nın kulübede yer aldığı ilk 3 karşılaşmayı kazanan Türkiye, sonrasında oynadığı 5 maçta ise galibiyet elde edemedi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı yenerek galibiyet özlemine son verdi.



İtalyan teknik adam yönetiminde 16'sı resmi, 6'sı özel 22 maça çıkan milliler, 12 galibiyet elde etti, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Rakip fileleri 36 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 28 gol gördü.