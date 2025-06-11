Galatasaray'da transfer formülü!

Galatasaray, Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ için takas + para formülünü devreye sokmayı planlıyor.

calendar 11 Haziran 2025 10:17
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da transfer formülü!
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Kadrosunda yurt içinde yetişmiş yerli futbolcu eksiği olan Galatasaray bir süredir bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne vereceği kadroda problem yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, Konyaspor formasını giyen Adil Demirbağ ile yakından ilgileniyor. Son 2 sezonda ortaya koyduğu performansla alkış alan 27 yaşındaki stoper için takas+para formülünün devreye sokulması bekleniyor.

Adil Demirbağ geride kalan sezonda Süper Lig'de 35 maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı da yaptı.


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