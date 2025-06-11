Türkiye Pickleball Ligleri finalinde geri sayım başladı

Türkiye Pickleball Ligleri'nde final heyecanı Bursa'da yaşanacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenen Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, 13-15 Haziran tarihlerinde Bursa'da gerçekleşecek. Sporun tabana yayılması ve her bireyin eşit şartlarda spor yapabilmesi hedeflenen pickleballda bölge şampiyonalarının ardından yarı final ve final maçları Bursa Mihraplı Pickleball Kortları'nda düzenlenecek.Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğindeki organizasyon; sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve gönüllülük temelli spor kültürünü temsil eden büyük bir organizasyon olarak dikkat çekiyor.Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği'nden yapılan açıklamada,ifadeleri yer aldı.2025 yılında başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, 81 ildeki binlerce bireyin katılımı düzenlendi. Türkiye Pickleball Ligleri'nin resmi organizatörü olan Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi öncülüğünde, 41 ilde düzenlenen lig karşılaşmalarına 1.500'den fazla sporcu katıldı. 19 Mayıs 2025'te sona eren yerel liglerin ardından, illerinde dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa'da gerçekleştirilen bölgesel liglerde boy gösterdi. Toplamda 5 ayrı kategoride düzenlenen liglerde; 8-13 yaş kız ve erkek sporcular, 14 yaş üstü kadınlar ve erkekler, kadın, erkek ve karışık çiftler kıyasıya mücadele etti.Bölgesel liglerde dereceye giren sporcuların katılımıyla gerçekleşecek Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, ülkemizin en iyilerini belirleyerek yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak. Tüm sporcular hazırlıklarını yoğun bir tempoyla sürdürdü. Şampiyona için geri sayıma geçilirken Türkiye'de ilk defa düzenlenecek organizasyon canlı yayınlarla milyonlarca izleyiciye ulaşacak. Organizasyonda 15 Haziran Pazar günü düzenlenecek final maçları HT Spor ve Sportstv'den yayınlanacak.Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör,dedi.