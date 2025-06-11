Ivan Perisic, 36 yaşında Barcelona'ya transfer olabilir!

Barcelona, yaz transfer döneminde rotasyon için kanat arayışlarını sürdürürken, gündemine tecrübeli Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i aldı.Alman basınından Bild'in haberine göre, teknik direktör Hansi Flick, 36 yaşındaki Perisic'in takıma katılmasına sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncunun bonservissiz olarak transfer edilebilecek olması, Katalan ekibinin ilgisini artırıyor.Geride kalan sezonu Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında geçiren Perisic, takımının üst üste ikinci şampiyonluğuna katkı verdi. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 16 gol ve 11 asistle oynayan Perisic, hem skor üretiminde hem de saha içi liderlikte önemli rol üstlendi.Barcelona, geçtiğimiz yaz da sürpriz bir şekilde Perisic'le anılmıştı. Yeni sezonda ise Deco'nun,yönündeki açıklamaları, alternatif bir kanat oyuncusu ihtiyacını gündeme getirdi.Flick, 2019/2020 sezonunda Bayern Münih'in başındayken Perisic'in antrenörlüğünü yapmıştı.