Ivan Perisic, 36 yaşında Barcelona'ya transfer olabilir!

Barcelona, kanat rotasyonunu güçlendirmek için 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Ivan Perisic'i transfer listesine aldı; Hansi Flick eski oyuncusunu kadroda görmek istiyor.

calendar 11 Haziran 2025 12:37 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ivan Perisic, 36 yaşında Barcelona'ya transfer olabilir!
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Barcelona, yaz transfer döneminde rotasyon için kanat arayışlarını sürdürürken, gündemine tecrübeli Hırvat futbolcu Ivan Perisic'i aldı.

Alman basınından Bild'in haberine göre, teknik direktör Hansi Flick, 36 yaşındaki Perisic'in takıma katılmasına sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncunun bonservissiz olarak transfer edilebilecek olması, Katalan ekibinin ilgisini artırıyor.

27 GOLE DİREKT KATKI

Geride kalan sezonu Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında geçiren Perisic, takımının üst üste ikinci şampiyonluğuna katkı verdi. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 16 gol ve 11 asistle oynayan Perisic, hem skor üretiminde hem de saha içi liderlikte önemli rol üstlendi.


Barcelona, geçtiğimiz yaz da sürpriz bir şekilde Perisic'le anılmıştı. Yeni sezonda ise Deco'nun, "Takımın hücumda Raphinha ve Lamine Yamal'a fazlasıyla bağımlı olduğu" yönündeki açıklamaları, alternatif bir kanat oyuncusu ihtiyacını gündeme getirdi.

Flick, 2019/2020 sezonunda Bayern Münih'in başındayken Perisic'in antrenörlüğünü yapmıştı.




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