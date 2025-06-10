Finlandiya - Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Futbolseverlerin merakla beklediği Finlandiya - Polonya mücadelesi Türkiye'de Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.



Müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar Exxen üyeliğyle karşılaşmayı anbean izleyebilecek. G Grubu'ndaki karşılaşma, hem zirve yarışında hem de gruptaki sıralama için son derece kritik.

FİNLANDİYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak olan Finlandiya - Polonya maçı 10 Haziran 2025 Salı günü gerçekleşecek. Finlandiya - Polonya maçının başlama saati 21.45 olarak duyuruldu. Avrupa'nın farklı noktalarındaki futbolseverler bu akşam ekran başına kilitlenecek. Mücadelenin hakemliğini Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pedro Pinheiro üstlenecek.

İKİ TAKIM DA 2026 DÜNYA KUPASI VİZESİ PEŞİNDE



Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek olan mücadelede her iki takım da sahaya galibiyet için çıkacak.



2026 Dünya Kupası biletini alabilmek için kıyasıya mücadele veren Finlandiya ve Polonya güçlü kadrolarıyla dikkat çekiyor. Takımların sahaya hangi 11'lerle çıkacağı da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

FİNLANDİYA - POLONYA MUHTEMEL İLK 11'LER



Finlandiya: Lukas Hrádecký, Nikolai Alho, Miro Tenho, Robert Ivanov, Jere Uronen, Kaan Kairinen, Fredrik Jensen, Glen Kamara, Robin Lod, Joel Pohjanpalo ve Oliver Antman



Polonya: Łukasz Skorupski, Paweł Dawidowicz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Matty Cash, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski, Karol Świderski ve Krzysztof Piątek