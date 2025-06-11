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Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine sert tepki!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, hakkında çıkan ayrılık haberlerine sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

calendar 11 Haziran 2025 01:41 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 01:43
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine sert tepki!
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Anderson Talisca, 'Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor' haberine sert tepki gösterdi.

Brezilyalı yıldız, ayrılık haberlerine ilişkin olarak "Daha başlamadım bile ama şimdiden bu tür şeyler duyuyorum. Saygısızlığın boyutu gerçekten etkileyici." yazdı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınlayan yıldız futbolcu, "Türk ligine saygı göstermeyen bir konuşmacı, benimle yaptığı röportajda bana futbolu öğreten kulüp hakkında konuştuğum için böyle bir haber yaratıyor." dedi.

BİR ADIM GERİDEN 

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı gün içerisinde yaptığı açıklamalar ayrılık istiyor şeklinde yorumlanmıştı. İşte Talisca'nın o açıklamaları:

"SÖZ VERMİŞTİM"


Brezilya basınından Jogo Aberto'ya konuşan Talisca, "Bahia'ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe'ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim." ifadelerini kullandı.

"BAHIA İLE GÖRÜŞÜYORUM"

Geleceğiyle ilgili konuşan Anderson Talisca şu ifadeleri kullandı;

"Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia'yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez."

"BENCE KULÜP BENİ GERİ ALMAK İÇİN HAZIR"

Anderson Talisca, son olarak "Altı ay önce, Al-Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır." sözleri ile konuşmasını noktaladı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 23 maçta forma giyen Brezilyalı yıldız, 12 gol, 2 asist kaydetti.


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