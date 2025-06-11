Milli judocular, dünya şampiyonasında mücadele edecek

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak olan Dünya Judo Şampiyonası için Türkiye'den 8 milli sporcu katılacak.

calendar 11 Haziran 2025 11:11
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Milli judocular, dünya şampiyonasında mücadele edecek
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Türkiye'den 8 sporcunun katılacağı Dünya Judo Şampiyonası, 13-19 Haziran tarihlerinde Macaristan'da düzenlenecek.

Başkent Budapeşte'nin ev sahipliği yapacağı organizasyonda 93 ülkeden 559 judocu tatamiye çıkacak.

Turnuvada Türkiye'yi 5 erkek, 3 kadın sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli judocular şunlar:

Erkekler: Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Vedat Albayrak (81 kilo), İRecep Ergin ve Münir Ertuğ (+100 kilo)

Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Hasret Bozkurt (57 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo)


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