İlker Ergüllü: 'Kimse beni beklemesin, adaylığını açıklasın!'

'KİMSE BENİ BEKLEMESİN, ADAYLIĞINI AÇIKLASIN'

'24 ARALIK GİBİ OLMASIN'

Son olarak 29 Mayıs'ta toplanan genel kurulda başkan adayı bulamayıp yönetimsiz kalan Karşıyaka Spor Kulübü'nde yeni tarihi 19 Haziran olarak belirlenen seçim öncesi henüz aday çıkmazken, 1.5 yıl kulübü yöneten Eski Başkan İlker Ergüllü sessizliğini bozdu.Aday olabilmek için öncelikle geçen sezondan beri sponsorsuz kalan Süper Lig'deki basketbol takımına destek bulmaya çalışan Ergüllü, seçime kısa bir süre kala kendisi dışında aday olacak kişilerin listelerini sunması ve kimsenin kendisine göre hareket etmemesi gerektiğini belirtti.Kongreye 1 haftalık süre varken şu an bir liste çalışması olmadığını söyleyen İlker Ergüllü, 19 Haziran'daki kongre tarihinin erken olduğu eleştirisinde bulunarak, "Mayıs ayının sonunda yapılan genel kurulda seçim maddesi ertelendi. Bayram tatili araya gireceği için seçimin haziran ayının son haftasında olması daha iyi olacaktı. Bazı firma sahipleri bu haftayı da tatillerine bağlayıp yurt dışında olduğu için bazı temaslar askıda kaldı. Seçimin 19 Haziran yerine 25 veya 26 Haziran'da olması görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi için daha iyi olacaktı" dedi.Seçim öncesi kendi adaylığının belli olmadığını belirten İlker Ergüllü, "Benim bazı sponsor görüşmelerim var. Ancak olumlu olur olumsuz mu belli değil. Bu süreç içinde kimse beni beklemesin. Listesi olan ortaya çıksın ve adaylığını açıklasın. Genel kurul günü geldiği zaman ben de aday olacaksam herkes listesini ve sponsorlarını açıklar, genel kurul üyeleri ona göre tercihi yapar. Ben girişimlerimi söylediğim için kimse geri adım atmasın. Çalışmalarını ve listelerini açıklasın. Benim görüştüğüm sponsor İlker Ergüllü'ye gelmeyecek, Karşıyaka'ya gelecek" ifadelerini kullandı. Ergüllü'nün bayram öncesi kulübe 2 yıl için 10 milyon Dolar katkı verecek bir sponsorla görüştüğü ortaya çıkmıştı.Karşıyaka'nın 24 Aralık 2024'teki olağanüstü genel kurulunda son gün aday ve liste krizi yaşandığı için kulübün kayyuma kalmaması hedefiyle toplama bir yönetimle tekrar göreve gelen İlker Ergüllü, o kongreyi hatırlatarak böyle bir senaryonun tekrar yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi. Ergüllü, "Aralık ayında yapılan genel kurul öncesi ben aday olmayacağımı açıklamıştım. Son dakikaya kadar aday vardı ancak son gün geri çekilmek zorunda kalındı. Kulüp kayyuma gitmesin diye taşın altına elimizi koyduk. Bu sefer böyle bir oluşum içinde kesinlikle olmam. Son dakikada maddi olarak gücü olmayan kurulacak yönetimin kulübe hiçbir faydası olmaz. Onun için bu süreç içinde aday veya adaylar varsa ortaya çıksın. Benim sponsorluk görüşmelerim kimsenin önünü tıkamasın, kimse benden gelecek habere göre çalışmalar yapmasın. Ben, 29 Mayıs'tan itibaren kimseyi arayıp liste çalışması yapmadım. Sponsordan gelecek habere göre hareket edeceğim" diye konuştu.