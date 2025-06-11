Draymond: "Basketbol artık zengin oyunu oldu"

Golden State Warriors forveti Draymond Green, basketbolun köklerinden uzaklaştığını ve artık yalnızca zengin ailelerin çocuklarına hitap ettiğini savundu.

calendar 11 Haziran 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Draymond: 'Basketbol artık zengin oyunu oldu'
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Golden State Warriors forveti Draymond Green, basketbolun köklerinden uzaklaştığını ve artık yalnızca zengin ailelerin çocuklarına hitap ettiğini savundu.

Green, "The Draymond Green Show" adlı podcast'inde LeBron James'in modern antrenman kültürüne yönelik eleştirilerine katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Basketbol eskiden yoksulun oyunuydu… Şimdi zengin çocuğun oyunu oldu. Hayal gücü kalmadı. Herkes aynı şeyleri yapıyor."


Green, bu değişimi kişisel antrenörlerin yaygınlaşmasına bağladı. Genç oyuncuların, sokakta serbestçe basketbol oynamak yerine artık fazla yapılandırılmış bireysel çalışmalarla yetiştiğini ifade etti.

Green'in sözleri, LeBron James'in Mind The Game podcast'inde yaptığı yorumların ardından geldi. James, NBA kariyerinin ilk yıllarına kadar hiçbir kişisel antrenörle çalışmadığını belirtmiş ve "gelişimimin kaynağı sürekli sahada olmak, kendi kendime oynamaktı" demişti.

Green de benzer şekilde, içgüdüsel oyunun yerini şablonlara bıraktığını ve genç oyuncuların birbirine benzediğini savundu.

Her iki yıldız da, basketbolun erişilebilirliğinin giderek azaldığını, "öde-oyna" sistemlerinin ve özel koçlara bağımlılığın arttığını dile getirdi.


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