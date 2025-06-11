Golden State Warriors forveti Draymond Green, basketbolun köklerinden uzaklaştığını ve artık yalnızca zengin ailelerin çocuklarına hitap ettiğini savundu.Green, "The Draymond Green Show" adlı podcast'inde LeBron James'in modern antrenman kültürüne yönelik eleştirilerine katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:Green, bu değişimi kişisel antrenörlerin yaygınlaşmasına bağladı. Genç oyuncuların, sokakta serbestçe basketbol oynamak yerine artık fazla yapılandırılmış bireysel çalışmalarla yetiştiğini ifade etti.Green'in sözleri, LeBron James'in Mind The Game podcast'inde yaptığı yorumların ardından geldi. James, NBA kariyerinin ilk yıllarına kadar hiçbir kişisel antrenörle çalışmadığını belirtmiş vedemişti.Green de benzer şekilde, içgüdüsel oyunun yerini şablonlara bıraktığını ve genç oyuncuların birbirine benzediğini savundu.Her iki yıldız da, basketbolun erişilebilirliğinin giderek azaldığını, "öde-oyna" sistemlerinin ve özel koçlara bağımlılığın arttığını dile getirdi.