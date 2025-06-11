Trabzonspor'dan Albert Gronbaek atağı!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmek istediği Danimarkalı orta saha Albert Gronbaek için resmi teklifini Rennes kulübüne iletti.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Championship ekibi Southampton'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in elinde bulunuyor. Fransız kulübü, 2023 yazında Gronbaek'i Norveç temsilcisi Bodo Glimt'ten 15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Yüksek bonservis bedeli ve 2029'a kadar süren sözleşmesi nedeniyle Rennes'in kolay kolay elden çıkarmak istemediği Gronbaek, kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle satış listesine konulan oyuncular arasında yer aldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin takımın merkezinde liderlik rolü vermek istediği genç oyuncu için bordo-mavili yönetimin tüm şartları zorladığı ve resmi temasların kısa süre içerisinde hız kazanacağı öğrenildi.
(61Saat)
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İngiltere Championship ekibi Southampton'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki futbolcunun bonservisi, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in elinde bulunuyor. Fransız kulübü, 2023 yazında Gronbaek'i Norveç temsilcisi Bodo Glimt'ten 15 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Yüksek bonservis bedeli ve 2029'a kadar süren sözleşmesi nedeniyle Rennes'in kolay kolay elden çıkarmak istemediği Gronbaek, kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle satış listesine konulan oyuncular arasında yer aldı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin takımın merkezinde liderlik rolü vermek istediği genç oyuncu için bordo-mavili yönetimin tüm şartları zorladığı ve resmi temasların kısa süre içerisinde hız kazanacağı öğrenildi.
(61Saat)
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