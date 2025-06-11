Romulo için Al Wasl devreye girdi!

Göztepe formasıyla etkileyici bir sezon geçiren Romulo Cardoso için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wasl, resmi temaslara başladı.

calendar 11 Haziran 2025 12:17 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 12:44
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Romulo için Al Wasl devreye girdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Göztepe'de geçen sezon Süper Lig'deki müthiş performansıyla özellikle Avrupa'dan kulüpleri peşine takan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de talip çıktı.

BAE temsilcisi Al Wasl'ın Romulo için Göztepe ve Sport Republic yönetimiyle resmi temas başlattığı öğrenildi.

Göztepe için rekor bir bonservis bedeliyle satılması beklenen yıldız futbolcuya Almanya'dan Leipzig, Hollanda'dan Ajax ve Feyenoord, İtalya'dan Roma, Fransa'dan Monaco, İngiltere'den Fulham ve Belçika'dan Anderlecht talip olmuştu.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.