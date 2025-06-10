Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 17:57 -
Güncelleme Tarihi:
10 Haziran 2025 17:57
Lise devamsızlık hakkı kaç gün? 2025
Lisede devamsızlıktan kalma konusu okulların son haftasına yaklaşırken merak konusu oldu. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler sınıfta kalıp kalmayacağını araştırırken Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği yeniden gündeme geldi. Peki, Lise devamsızlık hakkı kaç gün?
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Geçtiğimiz yıl MEB yönetmeliğinde, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmek için okul ile bir sözleşme imzalamak zorunda olması yönünde düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte, disiplinsiz devamsızlığın önüne geçilmesi ve öğrencilerin eğitim sürecine daha düzenli katılım göstermesi hedeflendi. Peki lisede devamsızlık hakkı kaç gün, sınıfta kalma var mı?
LİSEDE DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?
MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin devamsızlık hakları belirli istisnalar dışında net şekilde sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, Birinci dereceden yakını vefat eden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşamaz ve toplam devamsızlık hakkı ise 40 günü geçemez.
Hastanelerde yatarak tedavi gören öğrenciler için devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlenirken; koruma ve bakım altında olan öğrenciler ile tutuklu öğrenciler için özürsüz ve özürlü devamsızlık süresi 60 gün olarak düzenlendi.
Buna göre, öğrencilerin 10 gün özürsüz devamsızlık hakkı bulunurken mazerete göre 40 ila 60 gün arası özürlü devamsızlık hakkı bulunuyor.
LİSEDE DEVAMSIZLIKTAN KALMA KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikliğe göre, belirlenen devamsızlık süresini aşan öğrencilerin okula devam edebilmek için sözleşme imzalama şartı bulunuyor.
Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilerin sınıfı geçip geçemeyeceği, eğitim hakkı kapsamında yeniden değerlendirilecek. Eğitimine devam etme hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında okula dönebilecek.
DEVAMSIZLIK SINIRINI AŞAN ÖĞRENCİ BELGE ALIR MI?
Öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için bir taahhüt niteliği taşıyan MEB yönetmeliğine göre, devamsızlık süresini aşan öğrenciler; teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerini almaya hak kazanamayacak.
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