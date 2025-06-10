Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 17:57 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 17:57

Lise devamsızlık hakkı kaç gün? 2025

Lisede devamsızlıktan kalma konusu okulların son haftasına yaklaşırken merak konusu oldu. Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler sınıfta kalıp kalmayacağını araştırırken Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliği yeniden gündeme geldi. Peki, Lise devamsızlık hakkı kaç gün?

Lise devamsızlık hakkı kaç gün? 2025
Abone Ol
Geçtiğimiz yıl MEB yönetmeliğinde, devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, eğitimlerine devam edebilmek için okul ile bir sözleşme imzalamak zorunda olması yönünde düzenleme yapılmıştı. Bu düzenlemeyle birlikte, disiplinsiz devamsızlığın önüne geçilmesi ve öğrencilerin eğitim sürecine daha düzenli katılım göstermesi hedeflendi. Peki lisede devamsızlık hakkı kaç gün, sınıfta kalma var mı?
 
LİSEDE DEVAMSIZLIK SINIRI KAÇ GÜN?

MEB yönetmeliğine göre, öğrencilerin devamsızlık hakları belirli istisnalar dışında net şekilde sınırlandırılıyor. Bu kapsamda, Birinci dereceden yakını vefat eden öğrenciler için özürsüz devamsızlık süresi 10 günü aşamaz ve toplam devamsızlık hakkı ise 40 günü geçemez.

Hastanelerde yatarak tedavi gören öğrenciler için devamsızlık süresi 60 gün olarak belirlenirken; koruma ve bakım altında olan öğrenciler ile tutuklu öğrenciler için özürsüz ve özürlü devamsızlık süresi 60 gün olarak düzenlendi.

Buna göre, öğrencilerin 10 gün özürsüz devamsızlık hakkı bulunurken mazerete göre 40 ila 60 gün arası özürlü devamsızlık hakkı bulunuyor.
 
LİSEDE DEVAMSIZLIKTAN KALMA KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikliğe göre, belirlenen devamsızlık süresini aşan öğrencilerin okula devam edebilmek için sözleşme imzalama şartı bulunuyor.

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilerin sınıfı geçip geçemeyeceği, eğitim hakkı kapsamında yeniden değerlendirilecek. Eğitimine devam etme hakkı bulunan öğrenciler, bir sonraki eğitim-öğretim yılında okula dönebilecek.
 
DEVAMSIZLIK SINIRINI AŞAN ÖĞRENCİ BELGE ALIR MI?

Öğrencinin eğitimine devam edebilmesi için bir taahhüt niteliği taşıyan MEB yönetmeliğine göre, devamsızlık süresini aşan öğrenciler; teşekkür, takdir, onur ve üstün başarı belgelerini almaya hak kazanamayacak.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Kevin De Bruyne resmen açıklandı! Napoli Kevin De Bruyne resmen açıklandı!
Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması! Mondihome Kayserispor Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı ve Kartal Kayra Yılmaz açıklaması!
Karneler ne zaman alınıyor? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı? Gündem Karneler ne zaman alınıyor? 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?
Müller'den geleceğe dair açıklama Bayern Münih Müller'den geleceğe dair açıklama
Bayern Münih'ten Leroy Sane için karar! Galatasaray Bayern Münih'ten Leroy Sane için karar!
Keydrop nedir, ne işe yarar? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor Gündem Keydrop nedir, ne işe yarar? Key Drop sistemi nedir, ne anlama geliyor
Manchester City'den Sverre Nypan transferi için anlaşma Manchester City Manchester City'den Sverre Nypan transferi için anlaşma
Fenerbahçe için Tomas Cuello iddiası! Türkiye Transferler Fenerbahçe için Tomas Cuello iddiası!
Sane'nin menajeri Zahavi: 'Galatasaray en çok isteyen taraftı' Galatasaray Sane'nin menajeri Zahavi: "Galatasaray en çok isteyen taraftı"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'da!
2
Jonathan David'in Fenerbahçe'den talebi belli oldu!
3
Ter Stegen, adım adım Galatasaray'a
4
Beşiktaş'a Napoli'den transfer yanıtı!
5
Mourinho'dan İsmail Yüksek'e kal mesajı!
6
Fenerbahçe'den Heung-min Son bombası!
7
Fenerbahçe'nin Skriniar ısrarı: 15 milyon Euro masada!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.