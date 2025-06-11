Osimhen'den Napoli'ye rest!

Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin ardından geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen, gündemden düşmüyor.
Al Hilal'in tekliflerini reddeden Osimhen, bonservisinin bulunduğu Napoli'den 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin düşürülmesini istedi.
Nijeryalı golcü, Al Hilal'e transferi için baskı yapan Napoli'ye, "Gerekirse bir sezon daha oynamam." resti çekti.
GALATASARAY TAKİPTE
Avrupa'dan gelecek teklifleri bekleyen Osimhen'in bu tavrı sonrası transferde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Galatasaray Yönetimi de Osimhen konusunda yaşanan süreci yakından takip ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.
Al Hilal'in tekliflerini reddeden Osimhen, bonservisinin bulunduğu Napoli'den 75 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin düşürülmesini istedi.
Nijeryalı golcü, Al Hilal'e transferi için baskı yapan Napoli'ye, "Gerekirse bir sezon daha oynamam." resti çekti.
GALATASARAY TAKİPTE
Avrupa'dan gelecek teklifleri bekleyen Osimhen'in bu tavrı sonrası transferde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Galatasaray Yönetimi de Osimhen konusunda yaşanan süreci yakından takip ediyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 37 gol attı ve 8 asist yaptı.
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