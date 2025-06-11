FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda ödül havuzu 1 milyar dolar!

İlk kez 32 takımla düzenlenecek

Yeni kural uygulanacak

Para ödülü dağılımı

ABD'de 15 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 1 milyar dolar para ödülü dağıtılacak.Organizasyonda yer alan 32 kulübe verilecek 1 milyar dolarlık para ödülünün 475 milyon doları sportif performans, 525 milyon doları ise katılım payından oluşacak.Kupa şampiyonu, turnuvanın grup aşaması ve play-off'lardan oluşan formatında toplam 7 maça çıkacak. Şampiyonluğa ulaşacak kulüp, öngörülen 125 milyon dolar para ödülünün sahibi olacak.Kulüpler Dünya Kupası, FIFA tarafından ilk kez 32 takımla düzenlenecek.Kupada takımlar, 4'erli 8 gruba ayrılacak ve birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak.Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüyle mücadele edecek.Kulüpler Dünya Kupası'nda kalecilerin zaman geçirmesini önlemek amacıyla yeni kural değişikliği uygulanacak.Kaleciler, turnuvadaki karşılaşmalarda topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Süre aşımında rakip takıma köşe vuruşu verilecek.Hakemler ise maçlar sırasında vücut kamerası kullanacak.Bu sayede alınan görüntülerle hakemin görüş açısından seyircilere yeni bir deneyim sunulacak.FIFA, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan 32 kulüp için ek transfer dönemi açtı.Katılımcı kulüpler, turnuva öncesi 1-10 Haziran tarihlerinde açılan istisnai transfer döneminde kadrolarına takviye yapma şansı elde etti.Kupada sportif performansa göre para ödülü dağılımı şu şekilde:AşamalarKulüp başınaGrup Aşaması (3 maç)Galibiyet için 2 milyon dolarBeraberlik için 1 milyon dolarSon 16+7,5 milyon dolarÇeyrek Final+13,125 milyon dolarYarı final+21 milyon dolarFinalist+30 milyon dolarŞampiyon+40 milyon dolar