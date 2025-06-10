Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 18:31 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 18:31

Güven Bana ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Müge Anlı'nın merakla beklenen yarışma programı "Güven Bana", 10 Haziran 2025 Salı akşamı ATV'de başlıyor. Prof. Dr. Şevki Sözen-Avukat Rahmi Özkan ve Eser Yenenler-Acun Ilıcalı'nın açılışta yarışacağı program, bilgi, strateji ve güveni birleştiren formatıyla dikkat çekiyor. ATV yayın akışına göre Güven Bana saat kaçta başlıyor, bitiyor belli oldu.

Güven Bana ne zaman, saat kaçta başlıyor, bitiyor?
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ATV'nin sevilen yüzü Müge Anlı, yıllardır başarıyla sürdürdüğü "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının ardından yepyeni bir yarışma formatıyla ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. "Güven Bana" 10 Haziran 2025 Salı akşamı başlıyor. Güven Bana saat kaçta başlıyor, Güven Bana saat kaçta bitiyor merak ediliyor.

GÜVEN BANA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen "Güven Bana", 10 Haziran 2025 Salı akşamı saat 20.00'de ATV'de izleyiciyle buluşuyor. ATV'nin resmi yayın akışına göre, program prime time kuşağında yer alarak geniş bir kitleye hitap etmeyi hedefliyor.

İlk bölümde, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programından tanıdığımız Prof. Dr. Şevki Sözen ile Avukat Rahmi Özkan'ın ve ekranların sevilen isimleri Eser Yenenler ile Acun Ilıcalı yarışacak.
 
GÜVEN BANA SAAT KAÇTA BİTİYOR?

"Güven Bana"nın ilk bölümü, ATV yayın akışına göre saat 20.00'de başlayıp 21.50'de sona eriyor ancak aynı akşam 21:50 ve 23:50'de bölümleri ekranda olacak.

Programın yaklaşık iki saatlik bir süre boyunca izleyicilere keyifli anlar yaşatması bekleniyor. İlk bölümün ardından tekrar yayınlarının ekranda olması bekleniyor. 
 
GÜVEN BANA YARIŞMA FORMATI NASIL?

Güven Bana, sıradan bilgi yarışmalarından farklı olarak bilgi, strateji ve güveni birleştiren benzersiz bir format sunuyor. Daha önce birbirini hiç tanımamış iki yarışmacı, stüdyoda aileleriyle birlikte yer alıyor ve ortak cevaplarla para ödülünü büyütmeye çalışıyor.

Ancak yarışmanın kritik noktası, yarışmacıların bir noktada "Güven Bana" diyerek butona basıp ödülü tek başına almayı seçebilmesi.

Yarışma bilgi odaklı olmasının yanı sıra aynı zamanda psikolojik bir yarış olarak görülüyor. 

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