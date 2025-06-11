Beşiktaş'ta ayrılık çok yakın: Bahtiyar Zaynutdinov!

Beşiktaş forması giyen Bahtiyar Zaynutdinov, kariyerine Rusya'da devam edebilir.
Kazakistan'dan Sport Arena'da yer alan habere göre, Dinamo Moskova, 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Dinamo Moskova ile Bahtiyar arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği yazıldı.
Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Kazakistanlı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Kazakistan'dan Sport Arena'da yer alan habere göre, Dinamo Moskova, 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.
Dinamo Moskova ile Bahtiyar arasındaki sözleşme görüşmelerinin devam ettiği yazıldı.
Beşiktaş forması altında toplamda 49 maçta süre bulan Kazakistanlı futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
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