NBA, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü Dallas Mavericks ile Detroit Pistons arasında oynanacak normal sezon karşılaşmasının Mexico City'de düzenleneceğini duyurdu.Mücadele, Arena CDMX'de gerçekleşecek ve bu karşılaşma, 1992'den bu yana Meksika'da düzenlenen 34. NBA maçı olacak. Bu sayı, ABD ve Kanada dışındaki tüm ülkeler arasında en yüksek maç sayısı olarak dikkat çekiyor.Müsabaka, Meksika'nın geleneksel Día de Muertos (Ölüler Günü) kutlamalarıyla aynı zamana denk gelecek. Etkinlikte bu kültürel güne özel temalı saha tasarımları ve taraftar deneyimleri sunulacak.Dallas Mavericks, yıldız isimler Anthony Davis ve Klay Thompson önderliğinde sekizinci kez Meksika'da sahne alacak. Luka Doncic'in sezon ortasında takımdan ayrılmasının ardından 2025 NBA Draftı'nda 1 numaralı seçime sahip olan Dallas, Kyrie Irving'in sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacağı bir maç oynayacak.Detroit Pistons ise üçüncü kez Meksika'da bir karşılaşmaya çıkacak. 2025 NBA All-Star'ı Cade Cunningham ve Jalen Duren, Jaden Ivey, Ausar Thompson ve Isaiah Stewart'tan oluşan genç çekirdekle büyük bir çıkış yapan Pistons, 2019'dan bu yana ilk kez playoff bileti aldı.Karşılaşma, Meksika ve Latin Amerika dahil olmak üzere 200'den fazla ülkede televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı yayınlanacak. NBA, maç haftası boyunca toplum hizmeti ve gençlik basketbolu programları da düzenleyecek.