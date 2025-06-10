Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? 2025

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Festival, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival boyunca hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.

2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI



12 Haziran Perşembe



16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı

18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı'ndan Başlıyor)

19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması

21.00 – Ritim-i Ahenk

22.30 – Destanların Dansı



13 Haziran Cuma



21.00 – Yüksek Sadakat

22.30 – Zeynep Bastık



14 Haziran Cumartesi



19.45 – Kerekes Band

21.00 – Simge

22.30 – Reynmen



15 Haziran Pazar



21.00 – Intro Quartet

22.30 – Gülben Ergen