Haber Tarihi: 10 Haziran 2025 17:16 - Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2025 17:16

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? 2025

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 59'uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali için geri sayım sürüyor. Dört gün sürecek etkinlikler boyunca konserlerin yanı sıra halk dansları gösterileri, kültürel etkinlikler, kiraz yarışmaları ve kortej yürüyüşleri düzenlenecek. Peki, Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman?

Tekirdağ Kiraz Festivali ne zaman? 2025
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl heyecanla beklenen Kiraz Festivali bu yıl 59. kez gerçekleştirilecek. Festival, 12–15 Haziran 2025 tarihlerinde Sahil Dolgu Alanında düzenlenecek. Festival boyunca hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin farklı yaş gruplarına hitap eden etkinliklerle keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.
 
2025 KİRAZ FESTİVALİ PROGRAMI

12 Haziran Perşembe

16.00 – Naip Mahallesi Festival Açılışı
18.00 – Festival Korteji (Köprübaşı'ndan Başlıyor)
19.00 – Festival Ateşinin Yakılması & Çelenk Sunulması
21.00 – Ritim-i Ahenk
22.30 – Destanların Dansı

13 Haziran Cuma

21.00 – Yüksek Sadakat
22.30 – Zeynep Bastık

14 Haziran Cumartesi

19.45 – Kerekes Band
21.00 – Simge
22.30 – Reynmen

15 Haziran Pazar

21.00 – Intro Quartet
22.30 – Gülben Ergen

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