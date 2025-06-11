Beşiktaş'ın eski yıldızı 3. Lig'e transfer oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Vagner Love, 3. Lig takımına transfer oldu.

calendar 11 Haziran 2025 16:37
Haber: Yeni Çağ, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın eski yıldızı 3. Lig'e transfer oldu
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Süper Lig'de bir dönem Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giyen Brezilyalı yıldız Vagner Love'un yeni takımı belli oldu. 

41 yaşındaki tecrübeli futbolcu Brezilya 3. Lig'i ekiplerinden Retro FC'ye transfer oldu.

SON BONSERVİSİNİ BEŞİKTAŞ ÖDEMİŞTİ

2016-2017 sezonunda Monaco'dan Alanyaspor'a bedelsiz transfer olan golcü futbolcu, 2017-18 sezonunun ara transfer döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyse Beşiktaş'a katılmıştı.

Siyah beyazlılarda 29 maçta forma giyen Love 11 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta geçirdiği 1 sezonun ardından ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer olmuştu. 


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