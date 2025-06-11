Beşiktaş'tan Elan Ricardo kararı!

Beşiktaş'ın geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılardan 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için kritik karar geldi.

calendar 11 Haziran 2025 16:34
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'tan Elan Ricardo kararı!
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Beşiktaş'ın geride kalan sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Elan Ricardo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlılardan 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu için kritik karar geldi.

1 DAKİKA BİLE SÜRE ALMADI

21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu siyah-beyazlılarda şimdiye kadar 1 dakika bile süre alamadı.

Son olarak futbolcuyla ilgili Beşiktaş'ta kritik karar alındı.

PERFORMANSINA GÖRE GELECEĞİ İLE İLGİLİ KARAR VERİLECEK

Fotomaç haberine göre, Elan Ricardo, kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek. 21 yaşındaki oyuncunun gelişimini izleyecek olan siyah-beyazlılar sergileyeceği performansa göre geleceğiyle ilgili karar verecek. 


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