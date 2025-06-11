Gedson Fernandes'e İtalya Serie A'dan dev talip!

Süper Lig'i dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, yaz transfer sezonu öncesinde çalışmalarına devam ediyor.



Siyah-beyazlılar, 28 Haziran'da topbaşı yapacak ve ilk idmanını Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirecek.



Beşiktaş, daha sonra yurt dışı kampı için 4 Temmuz'da Avusturya'ya gidecek ve çalışmalarını 18 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.Yurt dışı kampı öncesinde kadrosuna üç transfer yapmayı planlayan Beşiktaş'ta takımda bulunan oyunculara da teklif geliyor.

Avrupa kulüplerinden ilgi gören ve teklif alan oyuncuların başında ise orta saha oyuncusu Gedson Fernandes geliyor.Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Lazio, Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.İtalyan devinde teknik direktör Maurizio Sarri, 26 yaşındaki Portekizli futbolcuyu beğeniyor ve takımında görmek istiyor.Haberde, Fernandes'in teknik kapasitesi ve temposuyla Sarri'nin oyun anlayışına uygun olduğu belirtildi.1.83 boyundaki orta saha oyuncusu, 2022 yılında 6 milyon Euro bonservisle haklarının yüzde 50'si karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuştu.Portekizli yıldız futbolcunun kulübü Beşiktaş ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.Transfermarkt verilerine göre Gedson'un bonservis değeri yaklaşık 18 milyon Euro olarak değerlendiriliyor.Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 49 maçta forma giydi ve 4223 dakika süre aldı. 26 yaşındaki futbolcu, süre aldığı dakikalar içerisinde 12 gol atarken, 3 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.