Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in yerine sürpriz hamle!

Fenerbahçe, Avrupa devlerinin radarındaki Yusuf Akçiçek'in ayrılması ihtimaline karşı Ravil Tagir'i alternatif olarak düşünüyor.

calendar 11 Haziran 2025 11:54 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 12:01
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'in yerine sürpriz hamle!
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Fenerbahçe geride kalan sezon mücadele ettiği hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamadı.

TARAFTARLARDAN SEZON BOYUNCA ALKIŞ ALDI

Sarı lacivertlilerde başarısız geçen sezona rağmen bazı futbolcular performanslarıyla büyük alkış aldı. Fenerbahçe'de bu futbolculardan birisi de Yusuf Akçiçek oldu.

AVRUPA TAKIMLARININ RADARINA GİRDİ

Genç yetenek gösterdiği performansla Marsilya, Stuttgart ve Frankfurt'un transfer radarına girdi.

TÜRKİYE U21'DE FORMA GİYİYOR



Fenerbahçe'de futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık olarak Ravil Tagir'i düşündüğü öğrenildi.

22 yaşındaki stoper, şuan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'nın formasını terletiyor. Ayrıca Türkiye U21 Milli Takımı'nda oynuyor. 


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