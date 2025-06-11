Fenerbahçe geride kalan sezon mücadele ettiği hiçbir kulvarda şampiyonluk yaşayamadı.



TARAFTARLARDAN SEZON BOYUNCA ALKIŞ ALDI



Sarı lacivertlilerde başarısız geçen sezona rağmen bazı futbolcular performanslarıyla büyük alkış aldı. Fenerbahçe'de bu futbolculardan birisi de Yusuf Akçiçek oldu.



AVRUPA TAKIMLARININ RADARINA GİRDİ



Genç yetenek gösterdiği performansla Marsilya, Stuttgart ve Frankfurt'un transfer radarına girdi.



TÜRKİYE U21'DE FORMA GİYİYOR

Fenerbahçe'de futbolcunun ayrılma ihtimaline karşılık olarak'i düşündüğü öğrenildi.22 yaşındaki stoper, şuan Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Jazira'nın formasını terletiyor. Ayrıca Türkiye U21 Milli Takımı'nda oynuyor.