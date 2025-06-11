DeMarcus Cousins, BSN'den sezon sonuna kadar men edildi

Baloncesto Superior Nacional (BSN), Mets de Guaynabo – Vaqueros de Bayamón maçındaki olaylar nedeniyle DeMarcus Cousins'a sezonun geri kalanı için men cezası verdi.

calendar 11 Haziran 2025 13:20 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2025 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
DeMarcus Cousins, BSN'den sezon sonuna kadar men edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Baloncesto Superior Nacional (BSN), pazartesi günü oynanan Mets de Guaynabo – Vaqueros de Bayamón maçındaki olaylar nedeniyle DeMarcus Cousins'a sezonun geri kalanı için men cezası verdi.

Cousins, diskalifiye edici faul, teknik faul ve kışkırtıcı davranışlar nedeniyle 4.250 dolarlık para cezasına çarptırıldı. Ek olarak, 5.750 dolarlık potansiyel cezanın önüne geçmek için savunma sunması gerekiyor. Toplam ceza, 10.000 dolara kadar çıkabilir.

Olay, maçın son çeyreğinde Cousins'ın üst üste teknik faullerle oyundan atılmasıyla başladı. Sahayı terk ederken taraftarlarla sözlü diyaloğa giren Cousins'a yiyecek ve içecekler fırlatıldı. Cousins, tepkisini göstermek için bazı taraftarlara yönelmek istese de güvenlik ve takım görevlileri tarafından durduruldu. Olayda yaralanan olmadı, ancak oyun geçici olarak durduruldu.


Vaqueros de Bayamón kulübü de taraftar davranışları nedeniyle ceza aldı. Sahaya girip şiddeti kışkırtan bir taraftar sezon sonuna kadar men edildi. Kulüp, olay çıkaran diğer taraftarları da belirleyerek iç saha maçlarına almamakla yükümlü.

Lig ayrıca olayın yaşandığı alanda kalıcı güvenlik uygulaması başlattı. Kulüp, uygun bir düzeltici eylem planı sunmak zorunda. Benzer bir olayın tekrarı halinde Vaqueros, iç saha avantajını kaybedebilir ve maçlarını başka bir salonda oynamak zorunda kalabilir.

Maçı Bayamón 101–91 kazandı. Chris Duarte ve Scotty Thompson Jr. toplamda 51 sayı atarken, Thompson yedek kulübesinden gelerek yedi üçlükle 30 sayı kaydetti. Cousins oyundan atılmadan önce 11 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı. Mets adına Jaysean Paige 20, Ysmael Romero ise 17 sayı üretti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.