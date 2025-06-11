DeMarcus Cousins in rage after being ejected in Puerto Rico gets hit with food and beer by the fans! 😳 pic.twitter.com/kvpuOQEjjB



— VideoMixtape.com (@VideoMixtape_) June 10, 2025

Baloncesto Superior Nacional (BSN), pazartesi günü oynanan Mets de Guaynabo – Vaqueros de Bayamón maçındaki olaylar nedeniyle DeMarcus Cousins'a sezonun geri kalanı için men cezası verdi.Cousins, diskalifiye edici faul, teknik faul ve kışkırtıcı davranışlar nedeniyle 4.250 dolarlık para cezasına çarptırıldı. Ek olarak, 5.750 dolarlık potansiyel cezanın önüne geçmek için savunma sunması gerekiyor. Toplam ceza, 10.000 dolara kadar çıkabilir.Olay, maçın son çeyreğinde Cousins'ın üst üste teknik faullerle oyundan atılmasıyla başladı. Sahayı terk ederken taraftarlarla sözlü diyaloğa giren Cousins'a yiyecek ve içecekler fırlatıldı. Cousins, tepkisini göstermek için bazı taraftarlara yönelmek istese de güvenlik ve takım görevlileri tarafından durduruldu. Olayda yaralanan olmadı, ancak oyun geçici olarak durduruldu.Vaqueros de Bayamón kulübü de taraftar davranışları nedeniyle ceza aldı. Sahaya girip şiddeti kışkırtan bir taraftar sezon sonuna kadar men edildi. Kulüp, olay çıkaran diğer taraftarları da belirleyerek iç saha maçlarına almamakla yükümlü.Lig ayrıca olayın yaşandığı alanda kalıcı güvenlik uygulaması başlattı. Kulüp, uygun bir düzeltici eylem planı sunmak zorunda. Benzer bir olayın tekrarı halinde Vaqueros, iç saha avantajını kaybedebilir ve maçlarını başka bir salonda oynamak zorunda kalabilir.Maçı Bayamón 101–91 kazandı. Chris Duarte ve Scotty Thompson Jr. toplamda 51 sayı atarken, Thompson yedek kulübesinden gelerek yedi üçlükle 30 sayı kaydetti. Cousins oyundan atılmadan önce 11 sayı, 7 ribaund ve 5 asistle oynadı. Mets adına Jaysean Paige 20, Ysmael Romero ise 17 sayı üretti.