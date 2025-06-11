Al Nassr, Kim Min Jae'yi istiyor!

Al Nassr, Bayern Münih'ten Kim Min-Jae'yi kadrosuna katmak istiyor.

calendar 11 Haziran 2025 12:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Al Nassr, Kim Min Jae'yi istiyor!
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Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae, yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın yolunu tutabilir.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Al Nassr, Güney Koreli stoperi kadrosuna katmak istiyor. 

Al Nassr'ın son birkaç gündür girişimlerini arttırdığı ve 28 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi.

Güney Koreli savunmacının Alman devi ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 43 karşılaşmada boy gösteren Kim Min Jae, 3 gol kaydetti.


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