Phoenix Suns'ın sahibi Mat Ishbia, Ocak ayında saha kenarındaki yerinden izlediği bir maç sırasında kendi oluşturduğu kadroya yönelik net bir hissiyata kapıldı: Büyük bir hayal kırıklığı.



Kadroda Kevin Durant, Devin Booker ve Bradley Beal gibi yıldızlar bulunsa da takımda ne tutku ne de kimlik vardı. Ve Ishbia'ya göre bu tablonun sorumlusu kendisiydi.



"Utanç verici bir sezondu, değil mi?" diyen Ishbia, "Hayal kırıklığıydı. Berbattı. Ben de herkes gibi her maçı izliyorum ve hiç kimse bu sezonla gurur duymuyor. Ne ben, ne yönetim, ne teknik kadro, ne oyuncular, ne pazarlama departmanı, ne güvenlik görevlileri. Bu bir başarısızlıktı." dedi.



Ishbia bu açıklamaları, kulüp tarihinin belki de en hayal kırıklığı yaratan sezonunun ardından düzenlenen basın toplantısında yaptı. Yıldızlarla dolu kadro, sezonu 36 galibiyet 46 mağlubiyetle tamamladı ve playofflara kalamadı.



Ishbia'yı en çok rahatsız eden nokta ise takımın mücadele düzeyiydi. Suns, ligin en kötü savunma takımlarından biri olarak öne çıktı ve elit rakiplere karşı sık sık farklı mağlubiyetler yaşadı.



"Phoenix'i temsil eden, kimliği olan bir takım sahaya koymak istiyorum," diyen Ishbia, "Biraz hırs, azim, çalışma disiplini, mücadele ve neşe taşımalı. Bunlar bizde yoktu." dedi.



Suns, sezonun bitmesinden sadece saatler sonra koç Mike Budenholzer'ı görevden aldı. Ishbia'nın açıklamaları, bu değişikliğin sadece başlangıç olduğunu gösteriyor. 2023'te kulübü yaklaşık 4 milyar dolara satın alan Ishbia, daha önce yaptığı bazı hamlelerin 'fantezi basketbol takımı' izlenimi verdiğini de kabul etti.



Michigan State Üniversitesi'nde walk-on (bursuz oyuncu) olarak forma giyen Ishbia, efsanevi koç Tom Izzo'dan öğrendiği değerleri Suns organizasyonuna daha iyi yansıtması gerektiğini söyledi: "Ben yetenek değilim, tamamen kalbimle varım. Daha çok çalışırım. Phoenix topluluğunun seveceği bir koç, yönetim ve oyuncular kadrosu oluşturacağım."



CEO Josh Bartelstein ve GM James Jones'un da toplantıda hazır bulunması, organizasyon içindeki rollerinin süreceğini gösteriyor. Ishbia, dört kez All-Star seçilen ve kariyerinin tamamını Phoenix'te geçiren Booker'ı takas etmeyeceklerini vurguladı.



"Booker bu takımın yüzü," diyen Ishbia, "Onunla konuşuyorum ve hedeflerimiz çok benzer. Amacımız Phoenix'e şampiyonluk getirmek."



Ancak diğer her şey için ihtimaller masada.



36 yaşındaki Durant'in sözleşmesi devam ediyor ama yüksek takas değeriyle elden çıkarılabilir. 31 yaşındaki Beal ise yıllık 50 milyon doları aşan sözleşmesi ve düşük verimi nedeniyle takas edilmesi zor bir isim.



Suns'ın şu anda en büyük önceliği yeni bir başantrenör bulmak. Bu, son dört sezonda dördüncü koçları olacak.



Ishbia son olarak, "Bir sonraki tercihi kesinlikle doğru yapmamız gerek. Ve yapacağız." diye konuştu.



