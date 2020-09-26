Sumudica: "Her iki takım da kazanabilirdi"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, öne geçtikleri müsabakada 2-1 geriye düştüklerini, son dakikadaki penaltı golüyle de 1 puan aldıklarını aktardı.

Haber; AA
Sumudica: 'Her iki takım da kazanabilirdi'
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26 Eylül 2020 19:16
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, öne geçtikleri müsabakada 2-1 geriye düştüklerini, son dakikadaki penaltı golüyle de 1 puan aldıklarını aktardı.

Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Sumudica, "Her iki takım da kazanabilirdi. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım sürekli geriye düştükten sonra hücuma çıkıyor, baskı kuruyor. Bunu anlayamıyorum." açıklamasında bulundu.



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