Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, öne geçtikleri müsabakada 2-1 geriye düştüklerini, son dakikadaki penaltı golüyle de 1 puan aldıklarını aktardı.



Zorlu bir mücadeleyi geride bıraktıklarını vurgulayan Sumudica, "Her iki takım da kazanabilirdi. 1 puanla ayrılıyoruz. Oyuncularım sürekli geriye düştükten sonra hücuma çıkıyor, baskı kuruyor. Bunu anlayamıyorum." açıklamasında bulundu.



