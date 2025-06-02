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Stuttgart'tan Stiller için talep 50 milyon euro!

Stuttgart, Real Madrid'in ilgilendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Angelo Stiller için 50 milyon euro istiyor.

calendar 02 Haziran 2025 15:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Stuttgart'tan Stiller için talep 50 milyon euro!
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Stuttgart, Real Madrid'in ilgilendiği Angelo Stiller'in bonservisini belirledi.

AS'ta yer alan habere göre, Stuttgart, Stiller için kapıyı 50 milyon euro'dan açacak.

36 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Stiller'in Stuttgart ile sözleşmesinde 36 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunduğu ancak bu opsiyonun gelecek yaz devreye gireceği belirtildi. Alman ekibinin ayrıca Stiller'e 2 milyon euro ödemesi durumunda bu opsiyonu devre dışı bırakma hakkına sahip olduğu yazıldı.

ŞU ANDA GİRİŞİM YOK


Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, daha önce görev yaptığı Bundesliga'dan Stiller'i yakından tanıdığı ve Alman orta saha oyuncusunu beğendiği belirtildi. Ancak şu anda İspanyol devinin transfer için bir girişimi olmadığı ifade edildi.

SEZON PERFORAMNSI

Stuttgart'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Stiller, 4 gol attı ve 11 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Angelo Stiller'in Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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