Stuttgart'tan Stiller için talep 50 milyon euro!

Stuttgart, Real Madrid'in ilgilendiği Angelo Stiller'in bonservisini belirledi.AS'ta yer alan habere göre, Stuttgart, Stiller için kapıyı 50 milyon euro'dan açacak.Stiller'in Stuttgart ile sözleşmesinde 36 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunduğu ancak bu opsiyonun gelecek yaz devreye gireceği belirtildi. Alman ekibinin ayrıca Stiller'e 2 milyon euro ödemesi durumunda bu opsiyonu devre dışı bırakma hakkına sahip olduğu yazıldı.Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, daha önce görev yaptığı Bundesliga'dan Stiller'i yakından tanıdığı ve Alman orta saha oyuncusunu beğendiği belirtildi. Ancak şu anda İspanyol devinin transfer için bir girişimi olmadığı ifade edildi.Stuttgart'ta geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Stiller, 4 gol attı ve 11 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olarak gösterilen Angelo Stiller'in Stuttgart ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.